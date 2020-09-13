В Воронежской области на выборах проголосовали почти треть избирателей

Наталья Репченко отчиталась по явке за два дня голосования. Фото: кадр с видео

Заместитель председателя избирательной комиссии Воронежской области Наталья Репченко рассказала об итогах первых дней голосования, в ходе которого определяют новый состав областного и городского парламента.

Всего сделали свой выбор 29,69 процентов из общего числа совершеннолетних жителей Воронежской области. Наиболее высокая явка зарегистрирована в Аннинском районе – 79,72 процента. На втором месте Бобровский – 64,76%, на третьем – Богучарский – 64,56%. Еще в семи районах посещаемость превысила 60% - Бутурлиновском, Новохоперском, Острогожском, Панинском, Поворинском, Репьевском и Таловском. Есть и районы – явные аутсайдеры. Это Семилукский – явка 19,24%, Россошанский – 20,92% и Борисоглебский – 27,07%.

По традиции самый низкая посещаемость избирательных участков в Воронеже – 10,88%. При этом наименьшую активность показывают жители Коминтерновского района – явка 8,5%, а самую высокую демонстрируют в Ленинском районе – 14,55%.

Напомним, в Воронеже можно проголосовать за депутатов областной и городской думы, в области – понятное дело, только за парламентариев региона. В нескольких районах пройдут местные выборы. За места в облдуме борются восемь партий. Еще 129 кандидатов сражаются за заветную "корочку" по одномандатным округам. В выборах в городскую думу участвуют представители шести партий.