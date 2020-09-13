Губернатор Воронежской области проголосовал одним из первых

Александр Гусев уже проголосовал. Вам тоже не стоит тянуть. Фото: с портала правительства Воронежской области.

По доброй традиции первые лица области в дни голосований много не спят. Вот и Александр Гусев не стал исключением. Ранним утром 13 сентября он появился на своем избирательном участке. И оказался там в гордом одиночестве. За исключением, конечно, членов избирательной комиссии.

Губернатор отдал свой гражданский долг, опустив анкету со своим выбором в урну. Немного попозировав перед фотокамерами и поблагодарив членов избирательной комиссии, он удалился.

Осталось выяснить, вдохновит ли пример главы области ее жителей на высокую явку. По Воронежу в последнее время она была не очень впечатляющей.