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Губернатор Воронежской области проголосовал одним из первых

Александр Гусев пришел на свой избирательный участок ранним утром
Юрий КОЗЛОВ
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Александр Гусев уже проголосовал. Вам тоже не стоит тянуть.

Александр Гусев уже проголосовал. Вам тоже не стоит тянуть.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

По доброй традиции первые лица области в дни голосований много не спят. Вот и Александр Гусев не стал исключением. Ранним утром 13 сентября он появился на своем избирательном участке. И оказался там в гордом одиночестве. За исключением, конечно, членов избирательной комиссии.

Губернатор отдал свой гражданский долг, опустив анкету со своим выбором в урну. Немного попозировав перед фотокамерами и поблагодарив членов избирательной комиссии, он удалился.

Осталось выяснить, вдохновит ли пример главы области ее жителей на высокую явку. По Воронежу в последнее время она была не очень впечатляющей.