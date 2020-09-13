В Воронеже на видео попали горящие торговые павильоны

От киосков практически ничего не осталось. Фото: кадр с видео

В субботу,12 сентября, около семи часов вечера загорелись торговые павильоны на улице Хользунова. Пожар сняли на видео. На съемке огонь уже прорвался через крыши киосков. От павильонов в результате практически ничего не осталось.

- О возгорании нам сообщили в 19.10. На место пожара выезжали 16 наших сотрудников на четырех пожарных машинах, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Огонь потушили в 19.39. Пламя уничтожило крышу павильонов на площади 70 квадратных метров. По оперативным данным, пострадавших нет.

В тот же день в 20.36 загорелась однокомнатная квартира в многоэтажке на улице Урицкого.

- На место пожара выезжали шесть машин с 24 нашими работниками. Пламя потушили в 20.58. Огонь уничтожил комнату 4х5 метров и коридор 2х2 м. По оперативной информации, пострадавших нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.