Ранним утром воронежцев разбудили звуки, похожие на взрывы

Пожарные сработали быстро - огонь до машин не добрался. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Около пяти утра 13 сентября жителей домов на улице Мордасовой, располагающихся неподалеку от Северного леса, разбудили резкие звуки, напоминающие глухие взрывы. Выглянувшие в окно увидели огонь и дым со стороны, где располагается одна из мусорок. Недалеко были припаркованы немало машин, и пожар мог принять угрожающие размеры.

К счастью, пожарные примчались за считанные минуты. Огонь быстро потушили. Когда местные жители вышли на улицу, они уже просто на всякий случай проливали мусорные контейнеры. Огонь до стоявших рядом машин не добрался.