Ранним утром воронежцев разбудили звуки, похожие на взрывы

Пожарные сработали быстро - огонь до машин не добрался.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
Около пяти утра 13 сентября жителей домов на улице Мордасовой, располагающихся неподалеку от Северного леса, разбудили резкие звуки, напоминающие глухие взрывы. Выглянувшие в окно увидели огонь и дым со стороны, где располагается одна из мусорок. Недалеко были припаркованы немало машин, и пожар мог принять угрожающие размеры.
К счастью, пожарные примчались за считанные минуты. Огонь быстро потушили. Когда местные жители вышли на улицу, они уже просто на всякий случай проливали мусорные контейнеры. Огонь до стоявших рядом машин не добрался.
Сотрудники МЧС на всякий случай тщательно пролили водой мусорные контейнеры.
Фото: Юрий КОЗЛОВ