В Воронеже хоккеисты «Бурана» без зрителей проиграли гостям из Казани

12 сентября в Воронеже в ледовом дворце «Юбилейный» без зрителей прошла встреча «Бурана» и «Барса». Гости из Казани, к сожалению, оказались сильнее: они победили со счетом 5:2. Первый период прошел равно - команды дважды обменивались голами. А вот второй отрезок встречи стал провальным для «ураганных», они пропустили сразу три шайбы, которые и решили исход встречи.

- Нам было тяжело. Соперник абсолютно заслуженно победил, нам не хватило скоростей. Ребята провели всего одну-две тренировки после длительного карантина практически в три недели, но надо отдать должное ребятам, что все старались, работали. Но ошибки, к сожалению, допустили и, естественно, проиграли игру, - прокомментировал Вячеслав Уваев, главный тренер «Бурана».