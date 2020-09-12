Председатель Воронежской областной Думы проголосовал на региональных выборах

Владимир Нетёсов подчеркнул, что для нашего региона эта избирательная кампания оказалась не только одной из самых масштабных, но и отличается высокой конкуренцией

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов проголосовал на избирательном участке, который располагается в Воронеже в здании школы №76.

Напомним, с 11 по 13 сентября 2020 года на территории Воронежской области проходит голосование по выборам депутатов Воронежской областной Думы, Воронежской городской Думы, а также депутатов в ряде муниципальных образований.

Владимир Нетёсов исполнил свой гражданский долг, а затем ответил на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что для нашего региона эта избирательная кампания оказалась не только одной из самых масштабных, но и отличается высокой конкуренцией. Всего в регионе проходят 462 кампании. В общей сложности будет замещено около 4 тысяч депутатских мандатов различного уровня, на которые претендуют почти 7 тысяч кандидатов. Самая крупная кампания – выборы депутатов Воронежской областной Думы. Здесь на 56 мандатов претендует почти 700 человек.

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