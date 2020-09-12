Хоккеисты воронежского «Бурана» будут играть со специальной нашивкой «Спасибо врачам»

Так будет выглядеть нашивка Фото: с сайта ХК «Буран»

Хоккеисты воронежского клуба «Буран» проведут сезон 2020-2021 со специальной нашивкой «Спасибо врачам». Это знак благодарности и солидарности с медиками.

- Пандемия коронавируса уже внесла свои коррективы в тренировочный процесс, в работу клуба и даже календарь игр, две из которых нам пришлось перенести на более поздний срок. Многие клубы ведут борьбу с этой коварной инфекцией и не понаслышке знают, как это непросто. Хоккейный клуб «Буран» выражает глубокую благодарность всем врачам и работникам медицины, которые днем и ночью мужественно сражаются с COVID-19, неустанно стоят на страже нашего здоровья, рискуя своим, - отметили в клубе.

Напомним, из-за того, что несколько хоккеистов и сотрудников клуба заболели коронавирусом (их точное число и конкретные фамилии не называют), первая домашняя серия игр «ураганных» пройдет без зрителей.