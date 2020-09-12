В Воронежской области разыскивают нуждающегося в медицинской помощи пенсионера

Виктор Николаевич Буравлев

Воронежцев просят помочь в поиске Виктора Николаевича Буравлева. 65-летний мужчина живет в Таловском районе. 9 сентября в промежуток между 9.00 и 11.00 он уехал из дома №2 по улице Свобода поселка Еланка в неизвестном направлении. С тех пор ни родные, ни знакомые не знают, что с ним произошло.

Виктор Николаевич может нуждаться в медицинской помощи. Он уехал на машине «ВАЗ-2115» с номерами: «М 861 УХ 36».

Его приметы: среднее телосложение, рост - 180 см, седые короткие волосы, нос сломан.

В день исчезновения мужчина был одет в коричневую рубашку с длинным рукавом, черное трико с серыми лампасами, белую кепку и резиновые черные сланцы.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем, сообщите об этом по телефонам: +7-960-131-97-08, 112 или 02.