Воронежец нашел ключи от автомобиля, покатался на иномарке, а потом спалил ее

В сентябре в дежурную часть полиции обратился 30-летний воронежец: он на ночь припарковал свой автомобиль «Хендай Элантра» на улице Ворошилова, а по утру его уже не обнаружил. Оказалось, что ранее мужчина потерял ключи от машины.

Вскоре полицейские обнаружили автомобиль на улице Землячки. К сожалению, иномарка оказалась сожжена. Оперативники задержали и виновника - 29-летнего местного жителя.

В отделе полиции мужчина признал вину. Он был пьян, нашел на улице ключи, по ним - автомобиль, а потом поехал кататься. Завершилась поездка тем, что угонщик похитил аккумуляторную батарею, магнитолу и инструменты. Чтобы скрыть следы преступления, открыл бензобак и бросил в него горящую спичку.

Было возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража» и статье 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ. Сейчас угонщик находится под стражей.