В первый день досрочного голосования в Воронежской области более 111 тысяч человек сделали свой выбор на дому

По данным на 11 сентября 20.00 явка на выборы депутатов Воронежской областной Думы составила 14,34%. Это более 264 тысяч человек. Об этом 12 сентября во время брифинга в Областном доме журналистов рассказал председатель Избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев.

Напомним, в Воронежской области досрочно 11 и 12 сентября, а также в день голосования 13 сентября по единому графику с 8.00 до 20.00 пройдут 462 избирательные кампании. Самые масштабные кампании - выборы депутатов Воронежской областной Думы и Воронежской городской думы.

Что касается Воронежа, то явка 11 сентября 20.00 составила 5,9%. Получается проголосовать в первый день пришли чуть более 49 тысяч человек.

Отметим, что всего в регионе зарегистрировано 1,842 тысячи избирателей.

Если разбирать, кто и где голосовал в первый день. То непосредственно в помещениях, в избирательны участках, свой выбор сделали более 142 тысяч человек (примерно 53% от тех, кто успел уже проголосовать).

Заявления на голосование на дому всего подали более 173 тысяч избирателей. Пока из них проголосовали примерно 111 тысяч.

На придомовых территория, которые организованы в некоторых районах области, свой голос отдали более 9 тысяч человек.

Случился и неприятный инцидент: ночью 12 сентября примерно в 03.40 сотрудница полиции, охранявшая избирательный участок, расположенный в школе № 37, услышала звук разбивающегося стекла. Оказалось, что некто разнес окно. Мужчина залез в общеобразовательное учреждение на улице Пятницкого и начал громить все подряд.