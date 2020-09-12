В Воронежской области 12 сентября зафиксировано 115 новых случаев заболевания коронавирусом

Общее число выздоровевших, как отмечают на ресурсе, 14 533 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области за последние сутки зафиксировано 115 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные опубликовали 12 сентября в 10:30 на официальном федеральном ресурсе «Стопкоронавирус.рф». Всего же число заразившихся достигло 15 418. Среди «активных» на сайте отмечают 747 пациентов - это число больных в настоящее время.

Общее число выздоровевших, как отмечают на ресурсе, 14 533. Однако новых выписавшихся из больниц не отмечается. Впрочем, как и о новых летальных случаях.

В новом учебном году в школе Воронежской области зарегистрировали первый случай выявленного коронавируса. Заболела учительница сельской школы Березовки Воробьевского района.

Также ранее Роспотребнадзор сообщал: у 46,4% заболевших коронавирусом воронежцев не установлен источник заражения.