На воронежской трассе «Киа» влетела в грузовик: водитель иномарки погиб

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

11 сентября примерно в 22.45 в Аннинском районе Воронежской области столкнулись легковой автомобиль «Киа Спектра» и самосвал «ГАЗ-3309». За рулем иномарки был 41-летний мужчина, по предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения, где и врезался в грузовик. «ГАЗом» управлял 37-летний мужчина.

Роковым для автомобилистов стал 322 км автодороги Р-298.

- В результате ДТП водитель «Киа Спектра» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда автомобиля скорой медицинской помощи. По данному факту проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 116 ДТП, из них в областном центре – 82, на федеральных трассах - 11, в районах области –23. В 3 ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 2 человека, 1 погиб.