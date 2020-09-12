Сергей Лукин проголосовал на выборах в законодательное собрание Воронежской области и городскую Думу

По мнению сенатора, основная цель, на которую должна быть ориентирована работа избранных депутатов, – это повышение благосостояния населения

11 сентября сенатор РФ Сергей Лукин посетил избирательный участок №12/34, расположенный в областной научной библиотеке им. И.С. Никитина. Он отдал свой голос на выборах в Воронежскую областную Думу и Воронежскую городскую Думу.

«Я исполнил свой гражданский долг, реализовал конституционное право избирать, – подчеркнул Сергей Лукин. – Сегодня перед нами стоит задача выбрать по партийным спискам и одномандатным округам таких депутатов, которые будут реально работать, выполняя наказы избирателей, и смогут обеспечить поступательное развитие региона».

По мнению сенатора, основная цель, на которую должна быть ориентирована работа избранных депутатов, – это повышение благосостояния населения. А это означает, что приоритетными направлениями должны стать улучшение экономической ситуации, создание новых рабочих мест, развитие социальной сферы, образования, медицины.

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