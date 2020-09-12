Первый день досрочного голосования не вызвал большого интереса у жителей Воронежской области

За ходом голосования следят более 8 тысяч наблюдателей Фото: с сайта Воронежского облизбиркома.

В Воронежской области досрочно 11 и 12 сентября, а также в день голосования 13 сентября по единому графику с 8.00 до 20.00 пройдут 462 избирательные кампании. Самые масштабные кампании - выборы депутатов Воронежской областной Думы и Воронежской городской думы.

- Первый день досрочного голосования отмечен сдержанным интересом избирателей к выборам. Только в некоторых муниципальных образованиях отмечена явка на уровне больше 20%, - сообщили в Общественной палате Воронежской области.

По состоянию на 11 сентября 14:00 явка на выборы в целом по региону составила 5,2% - об этом сообщает областной избирком.

Голосование проходит на 1 735 избирательных участках, из которых 3 участка образованы в местах временного пребывания избирателей. За ходом голосования следят более 8 тысяч наблюдателей.

С помощью механизма «Мобильный избиратель» порядка 17 тысяч жителей региона планируют проголосовать по месту нахождения.