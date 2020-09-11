Воронежские леса горели в этом году 61 раз

Только за эту неделю зафиксированы 82 возгорания Фото: из архива «КП»

С начала пожароопасного сезона на территории Воронежской области 61 раз горел лес. Только за эту неделю зафиксированы 82 возгорания.

В пятницу, 11 сентября, в наш регион приехал с рабочим визитом начальник Департамента лесного хозяйства по ЦФО Владимир Иванович Щендрыгин. Он посетил место крупного пожара, произошедшего в конце августа в Лискинском районе. Тогда огонь подступил к жилым домам поселка Подлесный, но пожарные отстояли хутор.

Глава департамента провел в режиме видеоконференции из Воронежа еженедельное заседание оперативного штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров. На мероприятии обсудили лесопожарную обстановку в субъектах Центрального федерального округа.