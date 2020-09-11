В воронежской многоэтажке прогремел взрыв

страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

В Воронеже на улице Ростовской вечером 11 сентября раздался громкий хлопок, взрывной волной выбило степлопакет на лоджии верхнего этажа. Из окна квартиры повалил дым. К месту ЧП срочно съехались спасатели. Жильцы многоэтажки взволновались: по соцсетям поползли слухи о взрыве газа. Однако все оказалось не так страшно.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, переполох вызвал взорвавшийся в квартире телевизор. К счастью, в результате ЧП никто из жильцов не пострадал, а последствия быстро ликвидировали.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".