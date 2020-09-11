Следователи начали проверку по факту избиения воспитателем воспитанника детсада в Воронеже

Воронежское следственное управление СК России инициировало доследственную проверку по сообщениям средств массовой информации о случае избиения воспитанника воронежского детсада воспитательницей. Напомним, инцидент произошел в дошкольном учреждении в Железнодорожного района: педагог отшлепала расшалившегося мальчика шнуром от зарядного устройства мобильного телефона.

- В рамках доследственной проверки будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в СУСКе.

Ход проверки взял под личный контроль исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления.

Кстати, это уже не первый случай рукоприкладства педагогов в Воронежской области. В апреле 2019 года учитель труда в Семилукской школе воспитывал пятиклассника … горячим утюгом.