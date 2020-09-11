Под Воронежем браконьеров задержали при разделке туши лани

Полицейские с поличным задержали двоих браконьеров. Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В селе Оськино Хохольского района полицейские с поличным задержали двоих браконьеров 10 сентября. Местные жители в возрасте 40 и 54 разделывали тушу убитой лани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота».

Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Местные жители разделывали тушу убитой лани.

Подозреваемых задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Одного из них поместили под домашний арест. Решается вопрос об избрании для второго браконьера меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе проведенных обысков полицейские изъяли у подозреваемых охотничье оружие, боеприпасы, приборы ночного видения, а также автомобиль, на котором они передвигались.