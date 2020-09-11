Воронежскую компанию «Аксиома» уличили в недобросовестной рекламе и незаконном размещении щитов

Рекламируя себя на официальном сайте, финансовая компания «Аксиома», не скупится на похвалу: «На сегодняшний день это крупнейшая инвестиционная компания региона /…/ Аксиома сохраняет безупречную репутацию и сплачивает высококвалифицированный управленческий персонал. Благодаря лучшим кадрам, объединенным общей целью, АКСИОМА на протяжении 20 лет остается лидирующей компанией в регионе.

Увидев эту рекламу, сотрудники антимонопольной службы посчитали эти утверждения нарушением закона «О защите конкуренции», поскольку они не указывают конкретных характеристик и параметров сравнения, что может привести к причинению убытков конкурентам или повредить их деловой репутации. Эта информация содержит некорректное сравнение АО ФК «Аксиома» и оказываемых компанией услуг с конкурентами.

Нашлись и другие нарушения. В частности, несколько рекламных щитов с информацией ФК размещены и эксплуатируются незаконно. Это билборды на крышах многоквартирных домов № 31 на ул. Кольцовской и № 1 на ул. Моисеева, над аркой между зданиями № 37 и 39 на проспекте Революции, на транспортной развязке съезда с улицы Антонова-Овсеенко на Московский проспект и на транспортной развязке съезда с улицы Антонова-Овсеенко на Московский проспект. Все они также содержат признаки нарушения статьи 14.8 ФЗ «О защите конкуренции».

В связи с этим УФАС выдало «Аксиоме» предупреждение с требованием прекращения незаконного размещения и эксплуатации рекламных конструкций либо получения разрешения на их установку. Предупреждения необходимо исполнить в течение 10 рабочих дней со дня их получения.