Столичный кредитный банк наказали за нечитаемый текст на билборде в Воронеже

Воронежское УФАС нашло грубое нарушение закона «О рекламе» на щите ПАО «Московский Кредитный Банк», расположенном на улице 20-летия Октября. На билборде размером 3х6 метров напротив дома №90 рекламирующий вклад текст написан крупно, а другая существенная информация – мелким и нечитаемым без использования специальных средств.

- В частности, мелким шрифтом была выполнена информация о возможности использования услуг банковского вклада «Выгодный подход», о минимальной и максимальной сумме вклада, возрасте вкладчика, необходимости заключения договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета с АО «УК РЕГИОН Инвестиции», условий досрочного расторжения договора, - рассказали в УФАС по региону.

И этот факт, по мнению ведомства, вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемой услуги. Кроме того, реклама умалчивает об иных условиях оказания банковских услуг по вкладу «Выгодный подход», что также является нарушением.

По результатам рассмотрения дела реклама была признана ненадлежащей. Банку выдали предписание устранить нарушение закона. Также ведомство рассмотрит вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.