В Воронеже 29 детских садов закрыты из-за выборов

В 29 детских садах Воронежа сегодня работают только дежурные группы. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Сегодня, 11 сентября, в 29 детских садах Воронежа работают только дежурные группы. В понедельник, 14 сентября, данные дошкольные учреждения будут закрыты совсем. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе мэрии города.

Избирательные участки расположены в 29 детских садах из 197, - пояснили в мэрии. - В них, по запросу родителей, которые нуждаются в присмотре за ребенком, 11 сентября организованы дежурные группы с соблюдением всех санитарных мер. 14 сентября будет нерабочим днем в таких детских садах в связи с необходимостью провести дезинфекцию помещений после выборов, которая не совместима с пребыванием детей в учреждении.

Из 121 школы Воронежа, 11, 12 и 14 сентября в обычном режиме будут работать только 13. В 108 образовательных учреждениях города школьники учится дистанционно.