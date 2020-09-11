В Воронежской области отец 14-летнего сына, попавшего в ДТП на мопеде, заплатит 30 тысяч рублей штрафа

Фото с места ДТП. Предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Весьма неоднозначно завершилось ДТП в селе Верхняя Хава, в котором пострадал 14-летний подросток на мопеде. Парня сбил 35-летний житель Панинского района на ВАЗ-2113. Мужчина должен был уступить дорогу мальчику, но не сделал этого. В итоге парня с травмами доставили в больницу, мопед разбит, а виновника аварии пришлось искать полиции, так как он скрылся с места. Но похоже, более суровое наказание ждет семью пострадавшего.

Когда стражи порядка нашли водителя "тринадцатой", то обнаружили у него целый набор нарушений: помимо того, что он не предоставил преимущество в проезде мопеду, оказалось, что у авто нет страховки, а сам водитель не имел права садиться руль. И вишенкой на торте стало оставление места ДТП, участником которого он являлся. В итоге общая сумма штрафов по указанным нарушениями составила шесть тысяч рублей. А за оставление места ДТП ему еще добавили трое суток административного ареста.

В то же время отцу мальчика придется выплатить штраф в 30 тысяч рублей за то, что позволил своему несовершеннолетнему ребенку сеть на мопед.