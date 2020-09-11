Воронежца-решальщика осудят за мошенничество с освобождением по УДО

Дело готовится к рассмотрению в Левобережном суде Фото: Ирина ШАБАНОВА

Воронежца осудят за попытку крупного мошенничества с освобождением по УДО. Уголовное дело (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого оказался гражданин О., рассмотрит Левобережный районный суд.

Злоумышленник пытался нажиться на условно-досрочном освобождении заключенного из исправительной колонии. В суде прояснили подробности. Согласно обвинительному заключению гражданин О., узнав от знакомого адвоката о том, что его клиентка хотела бы освободить своего сына из заключения по УДО. Для этого нужны были «положительные характеристики и справки из исправительного учреждения».

У мужчины возникла мысль нажиться на этом деле. Он сообщил адвокату заведомо ложные сведения о том, что у него имеются «обширные связи» не где-нибудь, а в региональном Управлении ФСИН России. И пообещал решить вопрос с получением нужных документов. За свои услуги гражданин О. потребовал немалую сумму – 300 тысяч рублей. Как потом оказалось, фактически он никаких действий предпринимать не собирался.

При этом сам «решальщик» попался на уловку правоохранителей. Первый транш ему передавал адвокат. И эти 150 тысяч рублей оказались «липовыми». Потратить злоумышленник их не успел, поскольку был задержан.

Вину свою гражданин О. в ходе расследования признал.

Сейчас дело находится на стадии подготовки к судебному заседанию.