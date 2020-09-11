В Воронеже из-за заморозков объявили штормовое предупреждение

Метеорологическое явление ожидается в основном в Павловском, Лискинском и Калачеевском районах. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

В центральной части Воронежской области две ночи подряд, с 11 на 12 и с 12 на 13 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы. Температура опустится до -1 градуса, сообщили «Комсомольской правде» синоптики воронежского Гидрометцентра.

Метеорологическое явление ожидается в основном в Павловском, Лискинском и Калачеевском районах.

- Такая погода опасна овощам и яблокам, - предупреждают синоптики. - Поэтому тем, кто не успел еще собрать помидоры и огурцы и снять яблоки, рекомендуем это сделать в ближайшее время.

В дневное время в Воронеже и области будет довольно тепло, температура воздуха может достигать 25 градусов тепла.