В Нововоронеже мужчина «подарил» мошеннику 312 тысяч рублей

В четверг, 10 сентября, 46-летнему жителю Нововоронежа позвонил незнакомец. Он действовал по стандартной схеме – представился работником службы безопасности банка. Заявил, что на сайт собеседника того и гляди наложат лапы мошенники. И спасение одно – перевести деньги на резервный счет.

46-летний мужчина пошел к банкомату и перевел на указанные аферистов реквизиты 312 тысяч рублей. И только после этого опомнился, понял, что стал жертвой мошенников и пошел в полицию.

- Всего 10 сентября аферистам удалось обмануть девять доверчивых жителей нашей области. Всего добычей преступников стали более чем 500 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Снова напоминаем: не доверяйте звонкам незнакомцев, представляющихся сотрудников банков и уговаривающих вас провести какие-либо финансовые операции.