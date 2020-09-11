Воронежских предпринимателей приглашают на День открытых дверей в Роспотребнадзор

В четверг, 17 сентября, в период с 12.00 до 16.00 управление Роспотребнадзора по Воронежской области проведет День открытых дверей для предпринимателей. Специалисты расскажут о контрольно-надзорной деятельности Управления, в том числе об основных нарушениях, которые они выявляют в ходе проверок, принятых мерах к нарушителям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и защите прав потребителей.

Сотрудники управления проведут консультации, на которых ответят на вопросы индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в пределах своей компетенции.