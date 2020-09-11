На воронежского застройщика могут завести уголовное дело из-за падения рабочего с 13 этажа

На воронежского застройщика могут завести уголовное дело из-за гибели рабочего. Мужчина сорвался с 13 этажа одного из объектов компании. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по Воронежской области. Ее сотрудники провели проверку и обнаружили, что застройщик пренебрегал рутинным процедурами контроля здоровья своих работников, не оценивал опасности на объектах и уровень их риска для людей.

- Погибшего допустили к работе без прохождения психиатрического освидетельствования и обязательного предварительного медицинского осмотра, а средства индивидуальной защиты ему выдали не в полном объеме. По результатам проверки работодатель привлечен к административной ответственности, - отметили в трудовой инспекции.

Также там направили материалы расследования в правоохранительные органы, которые могут стать основанием для возбуждения уголовного дела.