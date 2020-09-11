В Воронеже продлили срок ареста водителю, сбившему насмерть четырехмесячную девочку в коляске

Водитель "пятерки" сначала признал свою вину, а потом отказался от своих показаний. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 10 сентября, в Ленинском районном суде продлили срок ареста 34-летнему водителю, раздавившему коляску с ребенком. Теперь он просидит в СИЗО до 14 октября.

Напомним, 13 августа на круге у самолета на улице Ворошилова мужчина, ехавший на «пятерке», сбил коляску с четырехмесячной девочкой. Видео момента ужасного ДТП вскоре появилось в соцсетях. Ребенок умер в больнице 15 августа.

Вину мужчины усугубляет то, что он не остался на месте ДТП. Полицейским пришлось вычислять машину и ловить преступника. Когда стражи порядка приперли его к стенке доказательствами, водитель заявил, что уходил от столкновения с другой машиной. Поэтому якобы и наехал на коляску. И еще заявил, что торопился, так как забыл дома носовые капли, и начались проблемы с дыханием. Только вот, по сведениям полиции, на совести этого 34-летнего воронежца 45 нарушений правил дорожного движения. При этом 44 из них – превышение скорости.

Надо сказать, что женщина, везшая коляску, тоже нарушала правила. Она перебегала с ней дорогу там, где «зебры» и близко не было.

На суде, решающем вопрос о мере пресечения, водитель неожиданно отказался признавать свою вину. Кого-то, прямо скажем, его поведение явно напоминает. Того, кто недавно сел на восемь лет.

Кстати, после окончания следствия виновнику гибели малышки грозит примерно тот же срок. По части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека с оставлением места его совершения» наказание варьируется от 5 до 12 лет тюрьмы.