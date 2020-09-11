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Воронежские полицейские пытаются установить личность погибшего под колесами иномарки мужчины

ДТП произошло под Новой Усманью
Татьяна МИСТЮКОВА
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Вчера под Новой Усманью иномарка сбила насмерть неизвестного мужчину. ДПТ произошло около восьми часов вечера на 528 километре автодороги М-4 "Дон". Сейчас полицейские пытаются определить личность погибшего, который пеесекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. На вид ему было около 60 лет.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что сбил пешехода 60-летний житель города Тулы. На своем авто «Фольксваген Туарег» мужчина следовал в направлении Москвы.

В тот же день позже на шестом километре автодороги «М-4 «Дон» - сан. Цурюпы» погиб водитель "девятки". 27-летний житель Павловского района не справился с управлением и улетел в кювет.

ДТП