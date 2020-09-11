В Воронежской области еще у 111 человек обнаружили коронавирус

Из архива "КП".

На 11 августа в Воронежской области добавилось еще 111 случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии инфекцию обнаружили у 15303 человек.

По данным федерального штаба по борьбе с коронавирсом, в настоящее время в регионе 758 больных в активной стадии.

Выздоровели к настоящему моменту всего 14407 человек. Умерли по данным сайта стопкоронавирус.рф 138. Однако вчера региональный штаб по борьбе с инфекцией опубликовал свои данные на этот счет - по их статистике в Воронежской области на 10 сентября от коронавируса скончались 161 человек.

Тем временем, на четвертый день нового учебного года в школе Воронежской области зарегистрировали первый случай выявленного коронавируса. Заболела учительница сельской школы Березовки Воробьевского района.

К данному моменту коронавирус "поселился" уже в 10 школах региона: инфекция подтвердилась также у 11 учеников.