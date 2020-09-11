На трассе в Воронежской области водитель на "девятке" улетел в кювет

В Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по ДТП, которое произошло вчера ночью. Примерно в 23.30 на шестом километре автодороги «М-4 «Дон» - сан. Цурюпы» погиб водитель "девятки". 27-летний житель Павловского района не справился с управлением и улетел в кювет.

- От полученных травм водитель ВАЗ-21099 скончался на месте ДТП, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за минувшие сутки зарегистрировано 137 ДТП, из них в областном центре – 100, на федеральных трассах - 8, в районах области – 29.