Из Воронежа скоро можно будет улететь в Минводы

С 23 сентября по средам и воскресеньям можно будет улететь из Воронежа в Минводы. Об этом сообщили на сайте перевозчика, который будет обслуживать эти авиарейсы.

Летать в Минеральные воды будут самолеты СУ-9. В 12.30 лайнеры будут отправляться из аэропорта Воронежа. А в 10.00 самолеты будут брать курс на столицу Черноземья из Кавминвод. Полет займет 1 час 40 минут.

Билет будет стоить от 1,3 до 6,5 тысяч рублей. Кстати, на поезд из Воронежа в Минводы примерно такие же цены, только вот ехать придется почти в 20 раз дольше.

Летная программа будет длиться до 21 октября. В Минеральных водах можно не только основательно полечиться, но и посетить старинные храмы, места, где бывали Пушкин и Лермонтов. Да и просто подышать свежим горным воздухом.