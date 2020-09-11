Ночная красавица позирует сотруднику заповедника Александру Черемухину.

В Воронежском заповеднике обнаружили новый вид сов - длиннохвостую неясыть. Ночную птицу удалось сфотографировать сотруднику заповедника Александру Черемухину. Пернатая красавица словно позирует фотографу. Наверное, она очень хотела, чтобы ее разглядели, поэтому позволила себя снять в дневное время.

- До сегодняшнего дня в Воронежском заповеднике обитала только обыкновенная неясыть. Оба вида имеют значительное внешнее сходство, только длиннохвостая неясыть заметно крупнее, у нее, в соответствие с названием, длиннее хвост, окраска светлее. Гнездовой ареал длиннохвостой неясыти расположен севернее Воронежской области. Его южная граница проходила по Тульской и Рязанской областям. Однако в текущем веке наблюдается смещение ареала в южном направлении. Сначала длиннохвостая неясыть встречалась в Воронежской области только зимой в восточных районах, а теперь уже и в конце лета. Возможно и гнездование, - рассказали в заповеднике.