В воронежский парк пришла лиса напиться из фонтана

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Ночной Воронеж живет своей жизнью. Удивительно, но факт: в эти часы в городе-миллионнике, в самом его центре, можно встретить даже диких животных. Например, поздние посетители парка «Динамо» столкнулись у фонтана перед «Зеленым театром» с лисицей. Рыжая пришла напиться из его чаши – в лесу из-за засухи сделать это животным сейчас непросто. Вот и потянулись они ближе к людям.

Кстати, появление диких зверей в городе вовсе не редкость. Например, воронежские ветеринары рассказывают, что несколько лет назад лисица не только каким-то образом оказалась в районе железнодорожного вокзала, но и угодила под колеса машины, перебегая дорогу. Да что там, горожане встречали в ночном Воронеже даже …оленей! А каменные куницы, ворующие живность из частных подворий и живущие на чердаках, и вовсе стали обычным явлением.