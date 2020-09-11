В Воронежской области осудили мать, которая заставляла своего ребенка заниматься попрошайничеством

В Кантемировке состоялся суд над местной жительницей, заставлявшей заниматься попрошайничеством своего 11-летнего сына. 46-летняя женщина получила один год условно с испытательным сроком на тот же период.

Как просить милостыню, мать начала обучать подростка в мае. Сначала в домашней обстановке она показала ему, как протягивать руку прохожим, что при этом нужно сказать. Чтобы мотивировать мальчика, женщина даже пообещала ему на вырученные деньги купить машинку на пульте управления, сладости и исполнить другие желания. В итоге мамаша уломала ребенка. На "дело" они вышли два раза - 28 мая и второго июня.

- В холле магазина "Пятерочка" женщина продемонстрировала своему сыну, как нужно просить милостыню, после чего отправила его попрошайничать в другой магазин, а сама осталась в супермаркете. Ребенок по примеру матери протягивал руки к посторонним лицам и просил подаяния. Полученные от них деньги он передавал матери, - рассказали в пресс-службе Кантемировского районного суда.