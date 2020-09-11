В Воронежской области за кражу двух металлических ванн и бочки одного мужчину отправили на исправительные работы, другого - в колонию

В Кантемировке состоялся суд над двумя местными жителями 33 и 38 лет. Для второго мужчины такой расклад дел был не в новинку - на его счету не один срок за имущественные преступления, причем последний раз за грабеж все в той же Кантемировке его осудили 5 июня. Может быть, наказание было слишком мягким, или сыграл свою злую роль алкоголь, но история повторилась.

Товарищи будучи навеселе зашли в чужой двор и увидели там две металлические ванны и металлическую бочку на 200 литров. Мужчины, вероятно, подумали, что они лучше знают, как распорядиться этим добром, и утащили все три предмета. Однако хозяин дома так не считал и обратился в полицию. На суде он заявил, что эти два друга причинили ему имущественный ущерб в размере 6,5 тысяч рублей.

В итоге Кантемировский районный суд признал обоих виновными. 33-летнего грабителя Фемида отправила на 240 часов исправительных работ, а 38-летнего - в колонию строгого режима на 1 год 9 месяцев и 15 дней.