Воронежский Дом актера запланировал на осень две премьеры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Очередной сезон открывает Воронежский Дом актера. 15 и 16 сентября театральный центр «Антреприза» покажет «Беглянок» Кристофа Дютюрона в постановке Александра Сидоренко.

23 сентября пройдет первая премьера сезона: комедийно-музыкальный спектакль по пьесе Фабио Бертарелли «Любить, любить, любить...» в постановке Александра Латушко.

29 сентября состоится творческий вечер танцовщика театра оперы и балета Вадима Мануковского, перенесённый с 23 марта из-за коронавируса. Ранее купленные билеты действительны.

13 октября запланирована церемония награждения лауреатов премии «Браво!», которую не удалось провести 27 марта из-за введенных ограничений по коронавирусу.

30 и 31 октября намечена премьера спектакля «Наследник», который ставит по своей пьесе Лео Манн (Франция) с участием актёров театра драмы.

Спектакли будут проходить с учетом требований Роспотребнадзора – при 50% заполняемости зала.

За время коронакризиса в здании отремонтировали крышу, отопление, обновили интерьеры.