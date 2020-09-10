Воронежцев приглашают на эстафету-чтение Платоновского фестиваля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Платоновский фестиваль набирает участников на эстафету-чтение, которая пройдет в рамках книжной ярмарки.

Участники литературного марафона-2020 прочитают рассказы Андрея Платонова.

Напомним, около 60 человек, разных профессий и возрастов, по очереди читают фрагмент из произведений писателя, который получают заранее.

Чтецами прошлых эстафет становились кинорежиссер Александр Сокуров, художник и писатель Эдуард Кочергин, писатель Алексей Варламов, режиссер Юрий Бутусов, скульптор Максим Дикунов, главы области разных лет Алексей Гордеев и Александр Гусев, мэр Воронежа Вадим Кстенин и многие другие.

На Советской площади, где традиционно проходит мероприятие, звучали повести «Сокровенный человек», «Ямская слобода», «Впрок», «Город Градов», «Ювенильное море», «Хлеб и чтение», отрывки из романа «Чевенгур» и другие произведения Платонова.

Литературный марафон пройдет 26 сентября с 12.00 до 14.00.