Воронежский заповедник показал прогулку барсуков

Воронежский заповедник опубликовал видео прогулки барсуков, которых запечатлели камеры фотоловушек.

- Барсук – весьма активный зверь, который довольно часто попадается на фотоловушки. Но взрослые звери предпочитают заниматься поисками пищи в одиночестве, и интересные кадры – большая редкость. А этим летом к пересыхающему водоёму пришла целая компания молодых барсуков, - отметили в заповеднике.

Как говорят специалисты, барсуки, несмотря на свой довольно забавный вид, на видеозаписях всегда серьёзны и методично занимаются важным делом – поиском пищи. Эти звери всеядны, в их рацион входит как растительная пища, так и животная – насекомые, черви, земноводные и мелкие млекопитающие.