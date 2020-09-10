В Воронеже один класс перевели на «дистанционку» из-за ОРВИ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

У страха глаза велики: в Воронеже родители массово обсуждают в чатах «закрытые школы из-за вспышки ковида». Информацию прокомментировали в мэрии Воронежа.

- Ни одного закрытого на карантин по ковиду класса в школах Воронежа в настоящее время нет! – отметили в мэрии. - В городе 121 школа, ежедневно в каждом учреждении работает «утренний фильтр», каждый день по несколько детей его не проходят из-за повышенной температуры. Такие дети до уроков не допускаются и берутся на контроль медработниками. С начала учебного года это около двух десятков детей - из 111,6 тыс. воронежских школьников! Поскольку наступает неблагоприятная обстановка по сезонным простудным заболеваниям, могут приниматься решения о разобщении детей конкретного класса и переводе их на дистанционное обучение. Так, в одной из школ Воронежа один класс переведен на такой формат из-за ОРВИ.

Как отметили чиновники, в целом «утренний фильтр» доказывает свою эффективность, позволяя выявить заболевших детей, а дезинфекция помещений, использование санитайзеров и рециркуляторов помогают уменьшить вероятность распространения заболевания в школах – не только ковида, но и сезонных простудных болезней. Напомним, по данным департамента здравоохранения, за первую неделю учебного года в школы региона не допустили 122 школьников с температурой.

Городское управление образования и молодежной политики просит родителей проявить в этот период максимум ответственности. Мерить температуру у детей дома – еще до выхода в школу, не отправлять своих чад с повышенной температурой и признаками ОРВИ на уроки, оценивать риск похода ребенка на учебу, если у него нет температуры, но болеет кто-то из родных.