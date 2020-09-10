VIII фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями пройдет в Воронеже онлайн

VIII фестиваль творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Мне через сердце виден мир» состоится в Воронеже 25 сентября. В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу он пройдёт в онлайн формате.

В программе форума шесть направлений: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, художественное слово, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. Заявки принимают до 20 сентября по email: vizhy_mir@mail.ru - вместе с видео или фотографиями работ конкурсантов.

В номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальное исполнительство», «Художественное слово» на конкурс принимают видео живого выступления участников (в том числе с других фестивалей-конкурсов), снятые одним дублем на статичную камеру (без признаков монтажа и склейки кадров), продолжительностью не более пяти минут.

В номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» участники предоставляют фотографии от 1 до 3 конкурсных работ в формате JPEG. Общий размер файлов не должен превышать 10 Мб.