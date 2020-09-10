Защитник воронежского «Факела» попал в символическую сборную тура ФНЛ

Победный гол Аслана Дашаева включил его в символическую сборную восьмого тура. Фото: Яндекс.Эфир

После первой после долгого перерыва победы «Факела» от экспертов ФНЛ пришло еще одно приятное известие. Защитника воронежской команды Аслана Дашаева включили в символическую сборную восьмого тура. Естественно, внимания заслужил его победный (и единственный в матче) гол красноярскому «Енисею». К тому же удар головой Аслана был весьма эффектен.

Компания у Дашаева в сборной весьма достойная. В нее вошел вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Анисимов. Он провел 9 сентября уже 111-й матч за волжан. Голкипер выступает за эту команду с самого ее основания (еще с того времени, как она называлась «Олимпийцем»).

В линии защиты, кроме Дашаева, выделяется Андрей Малых из «Оренбурга» . Он проводил 300-й матч за уральскую команду. И отметил юбилей голевой передачей. Еще две позиции заняли одноклубник Малых Михаил Сиваков и защитник «Нижнего Новгорода» Сергей Зуйков.

В полузащите эксперты особо отметили хорошо знакомого воронежским любителям футбола Ильнура Альшина, немало поигравшего за «Факел». Сейчас он выступает в составе калининградской «Балтики». И весьма успешно – в восьмом туре он забил гол и отдал результативную передачу в матче с московским «Спартаком-2». Также в сборной одноклубник Альшина Ян Казаев, Максим Сидоров из ивановского «Текстильщика», Илья Берковский из столичного «Торпедо» и Эдуард Сперцян из «Краснодара-2».

Нападающий в сборной всего один. Это Ислам Машуков из владикавказской «Алании».