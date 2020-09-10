В Воронеже во время фестиваля «Город-Сад» ландшафтные дизайнеры благоустроят школы

На Советской площади и в парке «Алые паруса» будут непрерывно транслировать мастер-классы на специальные экраны Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 24 по 27 сентября в Воронежской области пройдет X международный фестиваль «Город-Сад». В этот раз он приурочен к Году памяти и славы. В связи с распространением короновирусной инфекции большая часть активностей перейдет в режим оnline. Занимать устройством необычного праздника будет агентство из Екатеринбурга.

Часть фестиваля «Город-Сад» в 2020 году переедет с территории возле парковки Центрального парка Воронежа на площадь Мира в село Новая Усмань. Там пройдет выставка-ярмарка.

Вместе с тем с привлечением профессиональных воронежских ландшафтных дизайнеров к моменту проведения фестиваля планируется благоустроить ряд социально значимых объектов Воронежа. Речь в частности идет о школах и мемориальных комплексах. Но пока держится в секрете, что и где может появиться.

На Советской площади и в парке «Алые паруса» установят LED-экраны. На них будут непрерывно транслировать мастер-классы, а также этапы создания ландшафтных композиций.