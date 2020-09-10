Приятели воронежца сдали его машину на запчасти

20-летний воронежец лишился «ВАЗ-21102», передав ее знакомому.

Парень отдал машину на время своему приятелю. А тот - другому знакомому. В результате перехода от одного временного владельца к другому, автомобиль... испарился.

Оперативники задержали 17-летнего воронежца, к которому автомобиль попал последним. Задержанный признался, что взял машину у знакомого, чтобы покататься, а потом перепродал скупщикам для разбора на запчасти. А деньги потратил.

Теперь молодому человеку грозит до пяти лет заключения.