Поймали грабителя банка в центре Воронежа, которому кассирша всучила муляжи вместо денег

20 сентября 2019 года в 11.40 в отделение одного из банков на улице Кольцовской пришел мужчина. Вытащил нечто похожее на взрывное устройство и потребовал деньги у кассирши. Девушка оказалась бесстрашной и всучила преступнику муляжи купюр. Он принял их за настоящие деньги и убежал. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой».

И вот оперативники напали на след грабителя. Им оказался 29-летний житель Ростовской области. Его задержали в городе Шахты Ростовской области. В отделе полиции мужчина признал свою вину. Его арестовали. Преступнику грозит от 7 до 12 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.