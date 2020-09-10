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Возбудили уголовное дело по факту травмирования женщины в столкновении катеров на Воронежском водохранилище

Авария на реке произошла в начале июля
Ярослав ИВАНОВ
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Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту столкновения катеров на воронежском водохранилище, в котором пострадала женщина.

Авария произошла 7 июля 2020 около 20.50.

- Судоводитель в акватории Воронежского водохранилища, не соблюдая правилам плавания по водным путям, столкнулся с маломерным судном, в результате чего находившаяся на борту женщина получила травмы, оцененные медиками как тяжкий вред здоровью, - сообщили в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Криминал