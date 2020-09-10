94% социальных объектов Воронежа готовы к пуску отопления

В среду, 9 сентября, представители воронежских УК сообщили об угрозе срыва отопительного сезона из-за бюрократической волокиты ресурсоснабжающих организаций, тормозящих оформление паспортов готовности домов к пуску тепла.

Мы попросили горадминистрацию рассказать о том, как идет подготовка к отопительному сезону и нет опасений за его своевременный старт.

- Город входит в период теплоснабжения ежегодно вовремя и ни разу его старт не был сорван. Подготовка к осенне-зимнему отопительному периоду ведется в плановом режиме, - заверили в пресс-службе мэрии. - В целом жилые дома и объекты социальной сферы готовы. Системы отопления опрессованы и готовы к подаче теплоносителя. Конечно, отдельные замечания есть, управляющие организации в эти дни завершают их устранение. Как правило, это мелкие недоработки, не требующие серьезных вложений.

Процесс выдачи паспортов готовности домов в самом разгаре. А вот паспорта на соцобъекты уже практически подготовлены:

- Представлено 393 паспорта на 482 объекта из 511, или 94%. Именно на объекты соцсферы – в детские сады, школы, больницы всегда в первую очередь подается тепло, и они на особом контроле у городского управления ЖКХ.

Что касается жилых домов, то по состоянию на утро 10 сентября в управление жилищно-коммунального хозяйства управами районов представлены паспорта готовности на 2536 МКД из 4616 (58,8%).

Анализ основных проблем, возникающих на сетях при пуске тепла, показал, что чаще всего они бывают локальными. Это либо выявляемые дефекты на сетях - утечки, каждая такая до устранения находится на контроле, либо недоработки УК, которые экономят на слесарях и не могут быстро и эффективно запустить обслуживаемые дома и провести регулировку внутридомовых систем.

- Большинство жалоб в первые недели пуска - на отдельные неработающие в доме стояки, они бывают завоздушены и специалистам достаточно просто стравить воздух из системы, рассказали в мэрии.