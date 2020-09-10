В Воронежской области гаишники помогли автоледи починить машину

Женщина поблагодарила инспекторов и поехала дальше. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 9 сентября, в Эртильском районе гаишники доказали, что они могут не только штрафовать, но и реально помочь в случае ЧП в дороге.

В 09.30 на первом километре дороги Эртиль-Терновка водитель «Лады», 46-летняя женщина, попросила проезжавших мимо инспекторов посмотреть, что случилось с ее машиной. Она сказала, что у нее заглох двигатель.

Полицейские открыли капот, но не поняли, в чем неисправность. Тогда они решили отвезти машину в автосервис. Прицепили ее к своей и отбуксировали в мастерскую.

Полицейские отбуксировали "Ладу" в автомастерскую. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Специалист определил, что «полетел» бензонасос. Он его заменил, и женщина поехала дальше. Не забыв перед этим поблагодарить отзывчивых инспекторов.