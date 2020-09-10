В Воронежской области уклонившийся от уплаты налогов директор маслозавода вернул в бюджет 59 млн

Воронежские следователи закрыли уголовное дело руководителя коммерческой организации за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

В 2016 году руководитель маслозавода создал фиктивную схему договоров, согласно которой в бухучет и налоговую отчетность включались заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными организациями. Общая сумма неуплаченного НДС составила более 48 миллионов рублей.

- Директор завода в ходе предварительного следствия добровольно возместил ущерб, причиненный бюджету РФ, с учетом пени - более 59 миллионов рублей. Ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался. Поскольку впервые совершивший преступление в налоговой сфере и полностью уплативший суммы недоимки и соответствующих пеней и штрафа освобождается от уголовной ответственности, дело в отношении подозреваемого прекратили, – сообщили в региональном следственном управлении СК России.