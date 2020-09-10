В августе в Воронеже подешевели фрукты, яйца и куры, зато подорожали чеснок и свинина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

По состоянию на август 2020-го, потребительские цены с начала года выросли на 4,2%, сообщили в Воронежстате.

По сравнению с июлем, продукты подешевели на 0,8%. Снизились цены практически на все виды овощей и фруктов (на 5,1 - 26,3 %). На 1,7 - 2,5 % подешевели яйца, рыбное филе, томатные консервы, пшено, куры, пакетированный черный чай. Одновременно поднялись цены на чеснок, фарш, сахар, свинину, апельсины - на 2,6 – 16,5 %.

Стоимость минимального месячного набора продуктов питания в августе 2020 года по области составила 3673 рубля, за 9 месяцев она выросла на 6,6%.

Промышленные товары за 9 месяцев подорожали на 3,4%, по сравнению с июлем 2020-го - на 0,4%.

Цены на стиральные машины и электропылесосы, джемперы и брюки для детей, ранцы и рюкзаки для школьников, металлочерепица, простые карандаши и шариковые ручки подорожали на 1,7 – 4,4 %. Зато подешевели сухие корма для животных, чистящие и моющие средства, бытовые плиты, планшеты и мониторы, кожаные женские туфли, электродрели - на 0,5 – 1,1 %.

Термометры, бинты, линекс, винпоцетин, отечественные аспирин и анальгин выросли в цене на 2,5 – 4,7%. Зато валидол, офтан катахром, дротаверин, сульфацетамид подешевели на 1,8 – 2,8%.

Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 5,5 %. В августе, по сравнению с предыдущим месяцем, услуги подорожали на 0,3%. Поднялась стоимость санаторно-оздоровительных услуг, плата за проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования, стоимость полета в экономклассе самолетов - на 3,8 – 11,7 %.